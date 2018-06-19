Полузащитник сборной Туниса: "Надо верить, что выйдем из группы, иначе точно ничего не получится"

Полузащитник сборной Туниса Эйе Скири после матча чемпионата мира-2018 с Англией (1:2) посетовал на неуверенность команды. Он считает, что ошибки, после которых были пропущены голы, можно исправить.

– Сильно переживали перед началом матча?

– Да. Все-таки это первый чемпионат мира. Не привыкли к такой обстановке. К тому же, на нас очень давили ожидания болельщиков. Игра складывалась не так, как мы хотели. Хотели изменить все после перерыва, но ничего не срослось. У нас еще два матча впереди. Постараемся выжать из них максимум.

– Верите, что сможете выйти из группы?

– Надо верить! Если не будем надеяться, то ничего не получится. Может быть, будет еще тяжелее, чем в матче с Англией. Но у нас нет выбора.

– Что позитивного можете сказать о матче?

– Ну, мы сопротивлялись. Даже удерживали ничью до девяностой минуты. Но считаю, что результат закономерен.

– Что скажете о голах Кейна?

– Он же забил после угловых. Это детские ошибки, так что нам нужно будет как следует поработать над стандартами. Наверное, эти оплошности легко исправить. Попробуем. Мы очень сильно нервничали, когда играли, и страдали от этого. (Юрий ГОЛЫШАК)

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