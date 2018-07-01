Полузащитник сборной Мексики: "Завтра мы будем полностью готовы провести изумительный матч против Бразилии"

Полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера заявил, что команда не боится Бразилию, с которой ей предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча команд состоится 2 июля в Самаре.

- Наша команда спокойна и сконцентрирована. Мы будем встречаться с одной из лучших команд мира. Но если мы мечтаем о победе на чемпионате мира, надо побеждать любого соперника. Завтра мы будем полностью готовы к тому, чтобы провести изумительный матч и продолжить мечтать, - цитирует "Р-Спорт" Эрреру. - Бразилия - выдающаяся команда, ее игроки выступают за лучшие клубы в мире. Но мы знаем свой потенциал. Я верю в себя и в свою команду. Повторюсь - завтра мы надеемся сыграть хорошо и продолжить мечтать о том, как мы выиграем чемпионат мира.

Бразилия - Мексика: текстовая трансляция 2 июля в 17.00 по московскому времени. Самара