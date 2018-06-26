Полузащитник сборной Марокко назвал VAR "полной фигней"

Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат после завершения матча чемпионата мира-2018 против Испании (2:2) назвал систему видеопомощи рефери VAR "фигней". Споры вызвал эпизод в дополнительное время. Гол Яго Аспаса при счете 2:1 в пользу марокканцев был отменен из-за офсайда, но после просмотра видеоповторов судья из Узбекистана Равшан Ирматов изменил свое решение.

"VAR - полная фигня", - заявил на камеру Амрабат.

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