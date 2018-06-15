Полузащитник сборной Марокко: "Нам нужно забыть поражение от Ирана"

Футболист сборной Марокко Амин Арит заявил, что его команде нужно поскорее забыть поражение от Ирана (0:1) в стартовой игре чемпионате мира и думать о следующих матчах. Арит был признан лучшим игроком матча с иранцами, несмотря на поражение.

- Конечно, лучше было бы победить. У нас было немало возможностей, чтобы забить, мы могли сыграть лучше. Но у нас не получилось поразить ворота соперника, - приводит "Р-Спорт" слова Арита. - Нас ожидают сложные матчи, нам нужно всеми правдами и неправдами как-то забыть это поражение. Впереди у нас игры с испанцами и португальцами, теперь надо проявлять себя там.

В оставшихся матчах марокканцы сыграют со сборными Португалии (20 июня, Москва, "Лужники") и Испании (25 июня, Калининград).