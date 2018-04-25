Полузащитник сборной Египта: "Мы не должны бояться ни одну команду на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Египта Махмуд Хассан Трезеге сказал, что команде для выхода в плей-офф чемпионата мира-2018 нужно отнестись к каждой игре как к финалу. Хавбек назвал точкой отсчета при подготовке к турниру в России мартовский товарищеский матч против сборной Португалии (1:2), в котором чемпионы Европы-2016 на гол Мохамеда Салаха ответили дублем Криштиану Роналду.

- У нас сложная группа, - цитирует официальный сайт ФИФА Трезеге. - Россия будет играть дома перед своими болельщиками. Уругвай уже выигрывал это турнир, у них есть отличные игроки. А матч против Саудовской Аравии будет чем-то вроде дерби. Чтобы выйти в плей-офф, мы должны хорошо подготовиться и приехать в Россию полностью уверенными и сосредоточенными на нашей цели. Мы должны провести каждый матч, будто это финал.

Нам стоит отнестись к товарищескому матчу с Португалией как к точке отсчета. Мы не должны бояться ни одну команду на чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная Египта в группе A сыграет с Уругваем (15 июня, "Екатеринбург Арена"), Россией (19 июня, "Санкт-Петербург") и Саудовской Аравией (25 июня, "Волгоград Арена").