Полузащитник сборной Англии - о расизме

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик во время пресс-подхода на базе команды в Репино высказался на тему расизма. Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что опасается за свою семью из-за возможных расистских оскорблений во время чемпионата мира и попросил ее не лететь в Россию.

- Это выбор Дэнни, - начал Лофтус-Чик. - Я не думал об этом много, но если подобные вещи произойдут, то я с этим смирюсь. Мы с командой несколько раз обсуждали эту тему и то, что мы будем делать. Но будет неправильно думать об этом вместо того, чтобы сосредоточиться на помощи сборной. Я сфокусирован на сборной Англии. (Гоша ЧЕРНОВ)

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