Полузащитник Квон Чхан Хун не сыграет за сборную Кореи на ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Кореи Квон Чхан Хун не сможет сыграть на ЧМ-2018. Хавбек "Дижона" получил травму.
Как сообщает Yonhap, футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в последнем матче сезона за свой клуб. Он исключен из расширенной заявки из 28 игроков и не будет заменен на другого кандидата.
Ранее стало известно, что нападающий Ли Гын Хо также получил травму и не поможет корейцам на чемпионате мира.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/