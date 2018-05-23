11:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Полузащитник Квон Чхан Хун не сыграет за сборную Кореи на ЧМ-2018 из-за травмы


Полузащитник сборной Кореи Квон Чхан Хун не сможет сыграть на ЧМ-2018. Хавбек "Дижона" получил травму.

Как сообщает Yonhap, футболист получил разрыв ахиллова сухожилия в последнем матче сезона за свой клуб. Он исключен из расширенной заявки из 28 игроков и не будет заменен на другого кандидата.

Ранее стало известно, что нападающий Ли Гын Хо также получил травму и не поможет корейцам на чемпионате мира.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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