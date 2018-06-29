Полузащитник Дании: "У сборной Хорватии все равно есть слабости, мы будем их использовать"

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни заявил, что, несмотря на силу Хорватии, у нее есть слабые стороны, которыми можно воспользоваться. Датчане и хорваты встретятся 1 июля в Нижнем Новгороде в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

- Сборная Хорватии удивила меня. Если посмотрите на их полузащиту, то увидите, что там собраны одни звезды футбола. Но у них все равно есть слабости, и мы будем их использовать, - цитирует пресс-служба ФИФА слова Дилейни. - Если вы отправите Кристиана Эриксена (полузащитник сборной Дании. – Прим. "СЭ") в "Барселону", то он там тоже засверкает. Для того, чтобы Кристиан сверкал в сборной, мы должны сыграть должным образом, так же, как играли с Францией. Мы уже решили, что будем играть в более расчетливый футбол, чтобы не позволять сопернику что-то создавать на поле.

Напомним, датчане заняли заняли в своей группе второе место, набрав пять очков. Хорваты стали первыми с девятью очками.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород