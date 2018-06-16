Полузащитник Дании Квист больше не сыграет на чемпионате мира

Полузащитник сборной Дании Вильям Квист в матче чемпионата мира против Перу (1:0) повредил ребро и, скорее всего, больше не сыграет на турнире. 33-летний датчанин получил повреждение в первой половине встречи и покинул поле на носилках.

- По-моему, он ребро сломал или повредил, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера команды Оге Харейде. - Мы посмотрим, что скажут врачи. Симптомы показывают, что у него раздроблено ребро. Если трещина или перелом у него, то он точно не сыграет больше на чемпионате мира. Но пока это неокончательно.

В двух оставшихся встречах группового этапа датчанам предстоит сыграть с командами Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники").