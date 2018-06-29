Полузащитник Англии Делф вернулся на родину из-за рождения ребенка

Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф покинул чемпионат мира и отправился на родину из-за скорого рождения ребенка, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Делф заранее "отпросился" у главного тренера англичан Гарета Саутгейта, кроме того, полузащитник заявлял, что всегда будет ставить семью на первое место. Таким образом, Делф пропустит встречу 1/8 финала турнира против Колумбии, которая пройдет 3 июля в Москве. Однако, если сборная сможет пройти в четвертьфинал, полузащитник прилетит обратно.

Это будет третий ребенок Делфа и его жены Натали. Как ожидается, девушка родит 30 июня.

На чемпионате мира в России Делф сыграл в двух матчах: против Панамы (6:1) и Бельгии (0:1).

Колумбия - Англия: текстовая трансляция 3 июля 21.00 по московскому времени. Москва, "Спартак"