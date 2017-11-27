Полтавченко поедет на жеребьевку чемпионата мира-2018 в Кремле

Андрей Кибитов, пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, отметил, что градоначальник отправится на жеребьевку чемпионата мира по футболу-2018. Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор может стать единственным главой региона, который не приедет на жеребьевку чемпионата мира по футболу в Кремль из-за отпуска.

- Отпуск губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, как и сообщалось, продлится по 29 ноября, - цитирует "Фонтанка" Кибитова. - Первый рабочий день 30 ноября. Полтавченко будет присутствовать на церемонии жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря в Москве.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.