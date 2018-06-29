09:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Польское СМИ хочет видеть Черчесова во главе сборной Польши


Журналист сайта Polsat Sport Роман Колтон заявил, что хотел бы, чтобы сборную Польши возглавил Станислав Черчесов, работающий сейчас со сборной России. Под его руководством команда пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Мне кажется, что Черчесов - человек с характером. Он смог вывести Россию в плей-офф, - сказал журналист. - Он знает польский рынок, язык не будет проблемой для него. Однако, скорее всего, он получит хорошее предложение, чтобы продолжить работу с Россией.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет со сборной Испании. Польша не сумела выйти в плей-офф на чемпионате мира. На турнире команда выступала под руководством Адама Навалки.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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