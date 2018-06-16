17:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Польский рефери правильно не наказал Аргентину пенальти


На 51-й минуте матча чемпионата мира АргентинаИсландия правильно поступил арбитр Шимон Марчиняк, не назначив 11-метровый удар в ворота аргентинцев.

 В том моменте в штрафной площади южноамериканцев случился контакт мяча с рукой Сальвио. Но мяч угодил в руку после удара с очень близкого расстояния. В такой ситуации оснований для назначения пенальти не было. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Аргентина - Исландия

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