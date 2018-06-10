10:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Польский футболист Паздан применил кунг-фу и спас журналистку


Защитник сборной Польши по футболу Михал Паздан во время интервью спас журналистку от травм.

Репортер проводила интервью с Пазданом на открытом воздухе, когда на нее внезапно начала падать стойка с освещением. Паздан ударом ноги остановил падение оборудования, чем спас журналистку от возможных травм. Через несколько секунд девушка пришла в себя и интервью продолжилось.

Пользователи сети отметили, что Паздан настоящий защитник, а его спасение – хороший знак перед грядущим чемпионатом мира.

Напомним, поляки сыграют в группе Н с командами Сенегала (19 июня), Колумбии (24 июня) и Японии (28 июня).

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