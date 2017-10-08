Польша вышла на ЧМ-2018, подопечный Слуцкого забил гол

Сборная Польши вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче заключительного 10-го тура отборочного турнира поляки победили Черногорию - 4:2. Один из голов забил подопечный Леонида Слуцкого в "Халл Сити" Камиль Грощицки. Капитаном черногорцев в поединке был форвард "Динамо" Фатош Бечирай.

В другом поединке Дания победила Румынию и обеспечила себе место в стыковых матчах.

Еще в одном матче Казахстан сыграл вничью с Арменией - 1:1 - и прервал серию из семи поражений подряд. Это очко стало первым для казахстанцев в пяти матчах под руководством бывшего тренера сборной России Александра Бородюка. Ворота Казахстана защищал бывший вратарь "Спартака" из Нальчика Давид Лория, а также в поединке принял участие Виктор Дмитренко (экс-"Кубань" и "Армавир").

В составе Армении на поле появились игрок "Урала" Варадзат Ароян и представитель "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, а также Маркос Пиццелли (экс-"Кубань" и "Краснодар") и Артем Симонян (экс-"Зенит").

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Польша - Черногория - 4:2 (2:0)

Дания - Румыния - 1:1 (0:0)

Казахстан - Армения - 1:1 (0:1)