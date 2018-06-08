Польша упустила победу в матче с Чили, ведя 2:0

Вничью завершился товарищеский матч сборных Польши и Чили (2:2).

В составе хозяев отличились Роберт Левандовски и Петр Зелински. Гости сумели отыграть отставание в два мяча - забивали Диего Вальдес и Миико Альборнос.

Товарищеский матч

Польша - Чили - 2:2 (2:1)

Голы: Левандовски, 30 (1:0). Зелиньски, 34 (2:0). Вальдес, 38 (2:1). Альборнос, 56 (2:2).

Польша: Щенсны (Фабяньски, 46), Пищек (Ционек, 46), Паздан, Беднарек, Блащиковски, Крыховяк, Грощицки (Гуральски, 67), Рыбус (Берешински, 82), Зелиньски, Линетти (А.Милик, 46), Левандовски (Теодорчик, 74).

Чили: Ариас, Роко, Диас (Куэвас, 87), Марипан, Вегас (Альборнос, 35), Рейес, Вальдес, Мартинес (Араос, 68), Фернандес, Кастильо (Сьерральта, 87), Сагаль (Бисама, 82).

Предупреждения: Вегас, 26. Араос, 86.

Судья: Маццолени (Италия).

8 июня. Познань. Стадион INEA Stadion (Municipal).

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