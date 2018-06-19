Польша - Сенегал: победа африканской команды

Сборная Сенегала обыграла Польшу в матче группового этапа чемпионата мира-2018 - 2:1. Первый гол сборная Польши забила в свои ворота: мяч срикошетил от защитника Тиагу Ционека.

Во второй половине встречи ошибка польского голкипера Войчеха Щенсны привела к тому, что африканская сборная удвоила преимущество.

Полякам удалось отыграть один мяч: полузащитник Гжегож Крыховяк забил ударом головой после розыгрыша штрафного.

Чемпионат мира - 2018

Группа H

Польша - Сенегал - 1:2 (0:1)

Голы: Ционек, 37 - в свои ворота (0:1). Ньянг, 60 (0:2). Крыховяк, 86 - штрафной (1:2).

Польша: Щенсны, Пищек (Берешински, 83), Паздан, Ционек, Рыбус, Блащиковски (Беднарек, 46), Зелиньски, Крыховяк, Милик (Ковнацки, 73), Грощицки, Левандовски.

Сенегал: К.Н`Диай, Ваге, Сане, Кулибали, Сабали, Мане, Гей, А.Н`Диай (Куяте, 87), Сарр, Ньянг (Конате, 75), Диуф (Ндой, 62).

Предупреждения: Крыховяк, 12. Сане, 49. Гей, 72.

Судьи: ШУКРАЛЛА. Тулефат (все Бахрейн), Аль-Марри (Катар).

ВАР: Диаш. Лопеш Мартинш (все Португалия), Майдана (Аргентина), Сампайю (Бразилия).

19 июня. Москва. Стадион "Спартак".

"СЭ" провел текстовую трансляцию игры.