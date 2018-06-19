Польша - Сенегал: прогноз букмекеров

Во вторник, 19 июня, в Москве пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Польши и Сенегала сыграют на стадионе "Спартак". Начало встречи – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Польши на победу с коэффициентом 2,36, на ничью – 3,23, а успех Сенегала – 3,32.

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Польша – Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь