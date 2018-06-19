Польша - Сенегал: африканцы вышли вперед благодаря автоголу

В матче группы Н чемпионата мира между сборными Польши и Сенегала африканцы вышли вперед, благодаря автоголу Тиагу Ционека на 37-й минуте. Сенегальцы повели с минимальным счетом.

Африканская команда провела быструю атаку, в ходе которой на ударной позиции перед штрафной поляков оказался Идрисса Гей. Он пробил по воротам, и мяч, как казалось, летел мимо, но на пути футбольного снаряда оказался Тиагу Ционек. От его ноги мяч влетел в ворота дезориентированного Щенсны.

Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.