Польша - Колумбия: прогноз букмекеров

В воскресенье, 24 июня, в Казани пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Польши и Колумбии сыграют на стадионе "Казань Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Польши на победу с коэффициентом 3,44, на ничью – 3,37, а успех Колумбии – 2,23.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Польша – Колумбия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь