Польша - Колумбия: Левандовски, Рыбус, Хамес и Фалькао сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира между Польшей и Колумбией. С первых минут в составе Польши встречу начнут нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус. У колумбийцев в старте выйдут форвард "Монако" Радамель Фалькао и хавбек Хамес Родригес
Состав Польши: Щенсны - Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек - Гуральски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски - Левандовски, Ковнацки;
Состав Колумбии: Оспина - Ариас, Мина, Мохика, Санчес - Барриос, Агилар, Родригес, Куадрадо, Кинтеро - Фалькао.
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