20:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Польша - Колумбия: Левандовски, Рыбус, Хамес и Фалькао сыграют с первых минут


Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира между Польшей и Колумбией. С первых минут в составе Польши встречу начнут нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус. У колумбийцев в старте выйдут форвард "Монако" Радамель Фалькао и хавбек Хамес Родригес

Состав Польши: Щенсны - Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек - Гуральски, Крыховяк, Рыбус, Зелиньски - Левандовски, Ковнацки;

Состав Колумбии: Оспина - Ариас, Мина, Мохика, Санчес - Барриос, Агилар, Родригес, Куадрадо, Кинтеро - Фалькао.

Польша - Колумбия

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