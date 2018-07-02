Полпред президента в УрФО доволен тем, как Екатеринбург провел матчи чемпионата мира

Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что Екатеринбург успешно провел четыре матча группового турнира чемпионата мира. В Екатеринбурге прошли следующие встречи: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

– Екатеринбург успешно провел матчи чемпионата мира по футболу – была проделана колоссальная работа командой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, федеральным правительством, – цитирует ТАСС Цуканова. – Все прошло без эксцессов, мне очень понравилась "Екатеринбург-Арена", инфраструктура города.

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