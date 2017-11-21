Полпред Президента обеспокоен готовностью Самары к ЧМ-2018

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич оценил подготовку городов региона к чемпионату мира-2018. По его словам, ситуация с готовностью Самары вызывает обеспокоенность.

- Ситуация достаточно напряженная, - цитирует ТАСС Бабича. - Там недавно работала очередная комиссия ФИФА, работали наши коллеги из Минстроя и Минспорта РФ. Делаем все возможное для того, чтобы те графики, которые установлены, были соблюдены при должном качестве работ.

Казань давно готова. После Универсиады практически весь объем был завершен, сейчас идет, что называется, донастройка под стандарты ФИФА.

По словам Бабича, в Нижнем Новгороде работы идут в соответствии с графиком.

- Мы считаем, что строители успеют все вовремя закончить. Комиссия ФИФА тоже дала достаточно высокую оценку, какой-то обеспокоенности в этом плане нет, - сказал полпред.