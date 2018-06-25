"Полны решимости показать в 1/8 финала свою лучшую игру". Сборная России - о выходе в плей-офф ЧМ

Сборная России готова продемонстрировать свои лучшие качества в 1/8 финала чемпионата мира. Отечественная команда сегодня уступила Уругваю (0:3), но заняла второе место в группе А, обеспечив выход в плей-офф турнира.

- Оставшись вдесятером уже в первом тайме, мы боролись как могли, но соперник оказался сильнее. Мы полны решимости показать в 1/8 финала свою лучшую игру! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.