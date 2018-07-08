18:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Полина Гагарина поет "Кукушку", Мариу Фернандес забивает гол. Видео, пробирающее до мурашек


Российская певица Полина Гагарина дала концерт для отдыхающих в отеле турецкого Белека во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти 3:4). Когда на 115-й минуте Мариу Фернандес сравнял счет, исполнительница прервала исполнение песни и стала праздновать гол вместе со зрителями. 

Эмоциональное видео выложил в своем Твиттере пользователь ovsyaan. 

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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