Полина Гагарина поет "Кукушку", Мариу Фернандес забивает гол. Видео, пробирающее до мурашек

Российская певица Полина Гагарина дала концерт для отдыхающих в отеле турецкого Белека во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти 3:4). Когда на 115-й минуте Мариу Фернандес сравнял счет, исполнительница прервала исполнение песни и стала праздновать гол вместе со зрителями.

Эмоциональное видео выложил в своем Твиттере пользователь ovsyaan.

Считаю шикарным это видео

Полина Гагарина поет "Кукушка" и в этот момент наши забивают в доп время#РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/h2FaeuBHSc – я тебя сберегу (@ovsyaan) 7 июля 2018 г.

Сборная России на чемпионате мира по футболу