23:53 3 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Полиция задержала хулигана, осквернившего памятник Федору Черенкову


ГУ МВД по городу Москве начало проверку по факту нанесения надписи "England" на памятник легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак". На арене провели матч 1/8 финала чемпионата мира сборные Колумбии и Англии (1:1, пенальти - 3:4). 

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - сообщает ГУВД Москвы. (Сергей ЕГОРОВ, Андрей СИЗЯКИН)

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Хулиганы осквернили памятник легенде "Спартака" Федору Черенкову. Подробности

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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