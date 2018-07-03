Полиция задержала хулигана, осквернившего памятник Федору Черенкову

ГУ МВД по городу Москве начало проверку по факту нанесения надписи "England" на памятник легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак". На арене провели матч 1/8 финала чемпионата мира сборные Колумбии и Англии (1:1, пенальти - 3:4).

"По факту нанесения надписи на памятник около стадиона "Спартак" полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом", - сообщает ГУВД Москвы. (Сергей ЕГОРОВ, Андрей СИЗЯКИН)

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