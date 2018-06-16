Полиция возбудила уголовное дело после ДТП на Ильинке

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Москве на улице Ильинка, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

- Столичной полицией по факту ДТП на улице Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - цитирует пресс-службу ТАСС.

По последней информации, в аварии пострадали восемь человек, среди них две гражданки Мексики.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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