Полиция в Париже применила газ против хулиганов, разгромивших магазины

Во время празднования победы сборной Франции на ЧМ-2018 группа хулиганов пыталась разгромить витрины магазинов на Елисйских полях, сообщает BFM. Молодые люди хотели забраться в супермаркет Publicis, чтобы опустошить запасы вина и шампанского.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить нарушителей порядка. Также мелкие инциденты наблюдались недалеко от Триумфальной арки. В других местах празднование проходит спокойно.

В воскресенье сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию - 4:2. Команда повторила успех 1998 года и стала двукратным чемпионом мира.