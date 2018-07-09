Полиция Лондона попросила фанатов больше не устраивать беспорядки во время ЧМ-2018

Руководитель совета полиции Лондона по футбольным вопросам Марк Робертс обратился к фанатам с просьбой не устраивать беспорядки во время чемпионата мира-2018. После матча 1/4 финала Англия - Швеция (2:0) в Лондоне было зафиксировано 226 случаев нарушения правопорядка. В частности, группа фанатов устроила дебош в магазине IKEA.

- После матча со Швецией болельщики перекрыли улицы, из-за чего машины скорой помощи прибывали на вызовы с опозданием. При этом фанаты, приехавшие в Россию, замечательно вели себя и не оказывались в центре инцидентов, - цитирует Reuters Робертса.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)