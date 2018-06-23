Полиция ищет людей, угрожавших смертью полузащитнику сборной Колумбии

Колумбийская полиция начала расследование по поводу угроз в адрес полузащитника сборной Колумбии Карлоса Санчеса. Неизвестные угрожали хавбеку смертью за удаление в начале матча группового турнира ЧМ-2018 с Японией (1:2).

– Мы сейчас собираем информацию, набираем данные для уголовного расследования, – приводит AFP заявление генерала полиции Хорхе Варгаса.

Угрозы в адрес Санчеса появлялись в социальных сетях. Авторов сообщений сейчас разыскивает полиция.

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