Полиция допросила потерявшегося английского болельщика

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон посетил отделение полиции в Москве в сопровождении представителя посольства Великобритании.
Мортон дал показания относительно своей пропажи в Самаре несколькими днями ранее, а затем вернулся в отель в сопровождении сотрудников правопорядка.
Нашедшийся накануне фанат британской команды похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве. Он мертвецки пьян //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь