Полиция допросила потерявшегося английского болельщика

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон посетил отделение полиции в Москве в сопровождении представителя посольства Великобритании.

Мортон дал показания относительно своей пропажи в Самаре несколькими днями ранее, а затем вернулся в отель в сопровождении сотрудников правопорядка.

Нашедшийся накануне фанат британской команды похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве. Он мертвецки пьян //

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