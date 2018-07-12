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Полиция допросила потерявшегося английского болельщика

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон. Фото "СЭ"
Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон. Фото "СЭ"

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон посетил отделение полиции в Москве в сопровождении представителя посольства Великобритании. 

Мортон дал показания относительно своей пропажи в Самаре несколькими днями ранее, а затем вернулся в отель в сопровождении сотрудников правопорядка. 

Нашедшийся накануне фанат британской команды похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве. Он мертвецки пьян //
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