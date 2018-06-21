Полиция Англии начала расследование инцидента с болельщиками

Полиция Великобритании вместе с Футбольной ассоциацией Англии начала расследование инцидента с английскими болельщиками. Как сообщает Guardian, представитель FA осудил поведение людей на видео.



Напомним, три болельщика сборной Англии демонстрировали нацистские приветствия и пели оскорбительную песню в одном из баров Волгограда, сообщает The Telegraph. В интернете появился ролик, как фанаты поют песню о "Тоттенхэме", в которой упоминаются Гитлер и Освенцим. За "Тоттенхэм" традиционно болела еврейская диаспора Лондона, и одно из их фанатских объединений называется "армия жидов".



Пресс-секретарь Футбольной ассоциации Англии осудил их поведение и заявил, что организация сотрудничает с полицией Великобритании, проводящей расследование по данному инциденту.

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