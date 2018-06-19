Полицейский в Ростове поразил иностранцев техникой владения мячом

Сотрудник полиции Ростова-на-Дону начеканил мяч 40 раз и сорвал аплодисменты иностранных болельщиков. Видео с чеканящим полицейским появилось утром 19 июня в социальных сетях.

Необычный мастер-класс правоохранитель провел на набережной Дона (левый берег). Как подмечает 1rnd.ru, "уругвайские болельщики наблюдали за действом с восторгом, хором считая каждый удар по мячу, а затем искупали полицейского в овациях".







Завтра, 20 июня, на "Ростов Арене" пройдет матч группового турнира чемпионата мира между сборными Уругвая и Саудовской Аравии.

Уругвай - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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