Полицейские в Екатеринбурге устроили пьянку на рабочем месте во время ЧМ-2018

В Екатеринбурге руководство одного из отделов полиции устроило пьянку на рабочем месте во время чемпионата мира-2018, сообщает Ura. Инцидент произошел вечером 26 июня.

Глава отдела №15 подполковник Еремин с коллегами заперлись в кабинете и распивали спиртные напитки. В это время в отдел приехало высшее руководство. Полицейские пытались скрыть следы пьянки, выбросив с окна второго этажа черный пакет с бутылками из-под пива, пластиковыми стаканчиками и баночками от сухой рыбы.

По данному факту назначено проведение служебной проверки. Если информация подтвердится, последуют необходимые меры реагирования.