Поль Погба: "Вторая звезда зажжется на новой майке. Уже бегу ее покупать"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу на чемпионате мира своему отцу, который ушел из жизни.

- Я счастлив! - сказал Погба. - Наша мечта сбылась. Мы провели выдающийся финал. Вторая звезда зажжется на новой майке. Я уже бегу ее покупать! Ха-ха, шучу, конечно. Я просто очень-очень счастлив. Вы знаете меня: иногда я бываю сумасшедшим. Сегодня памятный день для меня – ровно так же, как и для моего брата, который болел за меня с трибун. В 1998-м брат смотрел финал чемпионата мира с отцом. Сейчас папы уже нет... Надеюсь, он счастлив на том свете и гордится мной. Посвящаю этот успех ему. Мы можем только молиться за него. До сих пор не могу поверить, что мы – чемпионы мира. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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