12:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Поль Погба: "Возможно, это мой последний чемпионат мира"


Полузащитник сборной Франции  Поль Погба отметил, что всерьез настроен на победу на чемпионате мира в России. 25-летний хавбек подчеркнул, что для него этот турнир может стать последним.

– Я получаю удовольствие, – цитирует AFP Погба. – Возможно, это мой последний чемпионат мира. Я не знаю. Нужно заниматься тем, что любишь. Я хочу наслаждаться моментом. Выкладываюсь по полной, отдаю все ради сборной, ради команды. Я на самом деле очень хочу выиграть этот чемпионат мира.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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