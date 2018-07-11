02:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Поль Погба: "Теперь нас ждет важный матч. Хотим его выиграть!"


Полузащитник сборной Франции Поль Погба подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Бельгией (1:0). Француз надеется на победу в финальной встрече, которая состоится в воскресенье.

- Это был тяжелый матч для обеих команд. Разница была в деталях, - отметил Погба. - Мы были очень сильны в защите, забили гол с углового. Теперь нас ждет большой матч - финал чемпионата мира. Возможно, последний для кого-то. Мы хотим его выиграть. (Игорь НОВИКОВ)

Франция - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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