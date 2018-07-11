Поль Погба: "Посвящаю эту победу детям, спасенным из пещеры в Таиланде"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба после победы над Бельгией (1:0) в полуфинале чемпионата мира-2018 отметил, что французы хотят выиграть турнир. Также он добавил, что команда уже не думает о победе, так как впереди финал.

– Мы очень рады! – начал Погба. - Осталась всего одна игра. В такой же ситуации мы оказались два года назад на чемпионате Европы, но тогда победить нам не удалось. Теперь мы хотим стать чемпионами мира. Финал нельзя сравнивать ни с одним матчем до этого – в Москве нужно будет выложиться по полной.

– Празднование в раздевалке было бурным?

– Это уже прошлое, сейчас нужно думать о финале. Будем делать все для победы, но это футбол. Бывает так, что ты играешь хорошо все 90 минут, но проигрываешь. Важно не забывать об этом в воскресенье.

– Почему Франция выбрала оборонительную тактику сегодня?

– Я не согласен с этим. Мы провели несколько разных матчей, и на полуфинал тренерский штаб выбрал такой план. Нам удалось добиться отличного результата, значит, не так уж и важно, как именно мы играли. Всем прекрасно известно, что у Бельгии классная команда – она победила Бразилию! Теперь их ждет матч за бронзу, и это тоже показатель их силы.

– С кем больше хотите сыграть в финале?

– Сложно сказать. Это не так уж и важно, ведь нам в любом случае играть с топовой сборной. Сейчас мы счастливы, но трофей все еще далек от нас. Впереди Англия или Хорватия, и нужно снова сфокусироваться, действовать аккуратно и играть так же сосредоточенно, как в матче против Бельгии. С точки зрения тактики, обороны и физической готовности мы должны быть настолько же успешными, как и сегодня.

Футбол – это моя любовь, это все для меня. Но после 90 или после 120 минут ты возвращаешься в реальную жизнь. И дети в таиландской пещере – это реальная жизнь. Посвящаю эту победу им. (Егор БЫЧКОВ)

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