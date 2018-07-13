Поль Погба: "Перед финалом Евро-2016 мы уже думали, что победили. Не хотим повторять эту ошибку"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба перед финалом чемпионата мира-2018 против Хорватии признался, что французы из-за психологии проиграли финал чемпионата Европы-2016. Два года назад подопечные Дидье Дешама проиграли в финале Португалии (0:1), пропустив в дополнительное время.

- Я не собираюсь лгать, - цитирует GFFN Погба. - На Евро-2016 мы думали, что дело уже сделано. Сказали себе, что выиграли после победы над Германией. Та игра была настоящим финалом для нас. Конечно, мы уважали Португалию, но сетка у них была проще... Не хотим повторять эту ошибку. К финалу ЧМ-2018 подойдем по-другому.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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