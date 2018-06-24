Поль Погба: "Не трогайте моего Гризманна!"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба считает, что критика в адрес Антуана Гризманна несостоятельна. Многие считают, что Гризманн начал чемпионат мира не очень выразительно.

– Гризманн всегда очень хорош, всегда полезен, – цитирует AFP Погба. – Он не забил в ворота Перу. И что? Не трогайте моего Гризманна. Или вы забыли Евро-2016? Мы попали в плей-офф в том числе благодаря его работе. Не трогайте моего Гризманна!

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу