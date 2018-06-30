Поль Погба: "Команды в группе против нас защищались, а Аргентина играла"

Полузащитник "Манчстер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба после победы на Аргентиной (4:3) в матче 1/8 финала ЧМ поделился мнением об игре Кильяна Мбаппе. По словам Погба, у Мбаппе огромный талант.

- Это была игра навылет. Правила здесь простые. Кто проигрывает - тот выбывает. Почему так много голов?В группе мы играли с командами, которые защищаются, а здесь с командой, которая играет. Вот и вся разница. Такие матчи не могут быть похожими. Забили больше просто потому, что было больше пространства. Да и вообще играли так, как никто не ожидал.

- Как вам игра Мбаппе?

- Он сегодня здорово использовал свою скорость, создавал пространство, заработал пенальти. Он провел отличный матч. Но ему еще работать и работать. У него, безусловно, огромный талант. Если раньше его много критиковали, то сейчас посмотрите, какие хвалебные отзывы ему вы выписываете. Я всегда его поддерживал. Посмотрите, как он играет за сборную Франции? Теперь все довольны?

- Вы не находите схожести между ним и собой?

- У него намного больше времени. Да и ситуация совсем другая. Он забивает намного больше в свои годы. Талант забивать голы и скорость намного важнее для нападающего. Вот об этом вы и напишите завтра в ваших газетах. (Ярослав СУСОВ)

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