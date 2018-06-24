Поль Погба: "Атмосферой на стадионах ЧМ-2018 можно только наслаждаться"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба в преддверии заключительного матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании поделился впечатлениями от атмосферы на стадионах "Казань Арена" и "Екатеринбург Арена", где его команда обыграла Австралию (2:1) и Перу (1:0) соответственно. Третий матч "трехцветных" на турнире пройдет в московских "Лужниках" 26 июня.

Также хавбек оценил игру партнера по команде Кильяна Мбаппе – автора самого молодого французского гола на чемпионатах мира.

– Мне сложно сказать, что происходит в Истре, где мы базируемся, – все-таки мы находимся немного в замкнутом пространстве, – цитирует ТАСС Погба. – Могу, скорее, оценить обстановку на стадионах, на которых мы играли. На них приятно посмотреть, вокруг нас болельщики самых разных стран – аргентинцы, перуанцы, австралийцы, колумбийцы. Именно такой должна быть атмосфера на чемпионатах мира, остается только ей наслаждаться.

Мы все многого ждем от Кильяна, да, он очень молод, но он очень талантлив, при этом он прогрессирует. Он начал играть в футбол, потому что любит эту игру, но когда ты перестаешь забивать, тебя начинают критиковать. Ему надо не только сохранить страсть к игре, но и уметь затыкать своих критиков на поле. Ему надо научиться совмещать эти две вещи.

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