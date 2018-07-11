"Пока не "красная машина". Владислав Третьяк - о сборной России

Президент федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что футбольную сборную России пока рано называть "красной машиной". Однако он признает, что игрокам национальной команды удалось покорить сердца многих болельщиков.

- Сборная России показала, что наша страна является футбольной, - сказал Третьяк "СЭ". - Футболисты были командой на этом чемпионате мира, сделали очень многое для болельщиков. Даже моя теща, которой 91 год, стала смотреть футбол, а ведь раньше интересовалась только хоккеем. Думаю, "красной машиной" эту сборную называть пока рано. Это та вершина, куда они должны стремиться.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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