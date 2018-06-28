Пока идет игра, он думает о Красной площади! Сенегальцы возмущены поведением игрока в матче с Колумбией

Болельщики сборной Сенегала и просто любители футбола в сети возмущаются поведением полузащитника Идриссы Гея во время гола Колумбии (0:1).

Пользователи Интернета обратили внимание на расслабленную позу Идриссы Гея, которую тот принял во время голевого углового колумбийцев.

- Как может Сенегал выиграть, когда номер пять думает о ночной жизни в России и Красной площади, хотя игра все еще идет? - задается риторическим вопросом один из любителей футбола, правда, не из Сенегала, а из Южной Африки.

Стоит отметить, что в точно такой же позе игрок остался и после того, как мяч залетел в сетку ворот.

Напомним, сенегальцы, уступив Колумбии, вылетели с чемпионата мира.