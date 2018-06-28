Пока идет игра, он думает о Красной площади! Сенегальцы возмущены поведением игрока в матче с Колумбией

Болельщики сборной Сенегала и просто любители футбола в сети возмущаются поведением полузащитника Идриссы Гея во время гола Колумбии (0:1).
Пользователи Интернета обратили внимание на расслабленную позу Идриссы Гея, которую тот принял во время голевого углового колумбийцев.
- Как может Сенегал выиграть, когда номер пять думает о ночной жизни в России и Красной площади, хотя игра все еще идет? - задается риторическим вопросом один из любителей футбола, правда, не из Сенегала, а из Южной Африки.
Стоит отметить, что в точно такой же позе игрок остался и после того, как мяч залетел в сетку ворот.
Напомним, сенегальцы, уступив Колумбии, вылетели с чемпионата мира.
How can Senegal win, when Jersey No 5 is thinking about Night Life in Russia and Red Square when the game is still on? #COLSEN #WorldCup #SENCOL #ENGBEL #BELENG #TUNPAN #PANTUN pic.twitter.com/mSLrCHIBs3– IG: EricanSA (@EricanSA) 28 июня 2018 г.