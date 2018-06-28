20:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пока идет игра, он думает о Красной площади! Сенегальцы возмущены поведением игрока в матче с Колумбией


Болельщики сборной Сенегала и просто любители футбола в сети возмущаются поведением полузащитника Идриссы Гея во время гола Колумбии (0:1). 

Пользователи Интернета обратили внимание на расслабленную позу Идриссы Гея, которую тот принял во время голевого углового колумбийцев. 

- Как может Сенегал выиграть, когда номер пять думает о ночной жизни в России и Красной площади, хотя игра все еще идет? - задается риторическим вопросом один из любителей футбола, правда, не из Сенегала, а из Южной Африки. 

Стоит отметить, что в точно такой же позе игрок остался и после того, как мяч залетел в сетку ворот. 

Напомним, сенегальцы, уступив Колумбии, вылетели с чемпионата мира.

 

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