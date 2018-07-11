00:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Погба посвятил победу над Бельгией тайским детям


Полузащитник сборной Франции  Поль Погба посвятил сегодняшнюю победу в матче 1/2 финала чемпионата мира над Бельгией (1:0) тайским детям, спасенным из затопленной пещеры. 

- Эта победа посвящается героям дня, молодцы, парни, вы очень сильные, - написал французский хавбек в своем Твиттере.

Напомним, сегодня завершилась спасательная операция в Таиланде: 12 юных футболистов и их тренер были вызволены из затопленной пещеры.  

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Хорватия - Англия (15 июля, "Лужники").

Франция - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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