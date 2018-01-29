Поезда из аэропорта в Казань в дни матчей чемпионата мира-2018 будут ходить круглосуточно

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин в ходе итоговой коллегии ведомства отметил, что поезда из аэропорта Казани в город будут ходить круглосуточно с интервалом в один час в дни проведения матчей чемпионата мира-2018. Он подчеркнул, что для связи с другими городами будут запущены сто дополнительных поездов.

- В дни проведения матчей на маршруте Казань - аэропорт - Казань будут курсировать три состава электропоездов, - цитирует ТАСС Сафина. - Интервал движения между поездами составит 1 час. Поезда будут курсировать 24 часа в день матча и до 6 утра следующего дня. Бесплатным проезд станет для зрителей и волонтеров.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах.