Подрядчик строительства стадиона в Калининграде скрылся за границей. Его обвиняют в хищении более 750 миллионов рублей

Бывший гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, уехавший за границу, объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищениях более 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку чемпионата мира-2018, сообщает "Коммерсант". По версии следствия, он совершал денежные махинации на первом этапе строительстве "Арены Балтика".
В рамках контракта между "Региональным управлением заказчика капитального строительства" и строительной компанией для укрепления грунта закупался и использовался дешевый песок, не отвечающий требованиям проекта. Приобретался же он якобы по ценам проектного материала, что позволило сэкономить более 750 миллионов рублей, которые были похищены.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
Генри Морган
2вэняляйнэн Для Генри Морган: Ужос, в России вокруг воровство, а ловят не тех, кого бы тебе хотелось. Так может не те воруют, кого бы тебе хотелось обвинить. ____________________________________________________________________________________________________________ Свежо предание.))))) Верится с трудом! Ну-ну.) Главвор на месте - можно записным пэтриотам спать спокойно!)
21:16
вэняляйнэн
Для Генри Морган: Ужос, в России вокруг воровство, а ловят не тех, кого бы тебе хотелось. Так может не те воруют, кого бы тебе хотелось обвинить.
20:13
Генри Морган
А где доказательства, что эти суммы упёр именно он? Может имел отношение. А так-то вряд ли они у него есть. Правильно сделал, что уехал. Иди доказывай, что не верблюд, если в рашке "тренд борьбы со взяточниками". Самое интересное, что верхушки как имели нетрудовые доходы, так и имеют. А достаётся на орехи всё почему-то стрелочникам, да каким-то случайным попутчикам.
18:37
Chester_9
а впрочем ничего нового
16:39
sssmol
Ну и из-за каких-то паршивых 750-ти миллионов и шум поднимать не стоило бы.
16:18
Flamenco
о тем кто поделился с верхами, ничего не будет! Они теперь под крышами верховьев )) и не намокнут)))
16:06
баламошка
Скроется в США или в Англии. Там он будет считаться борцом за свободу. Возможно даже, что его причислят к лику святых при жизни и сделают главой англиканской церкви.
16:03