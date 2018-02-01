Подрядчик строительства стадиона в Калининграде скрылся за границей. Его обвиняют в хищении более 750 миллионов рублей

Бывший гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, уехавший за границу, объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищениях более 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку чемпионата мира-2018, сообщает "Коммерсант". По версии следствия, он совершал денежные махинации на первом этапе строительстве "Арены Балтика".

В рамках контракта между "Региональным управлением заказчика капитального строительства" и строительной компанией для укрепления грунта закупался и использовался дешевый песок, не отвечающий требованиям проекта. Приобретался же он якобы по ценам проектного материала, что позволило сэкономить более 750 миллионов рублей, которые были похищены.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.