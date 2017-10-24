Подрядчик стадиона к ЧМ-2018 в Самаре будет оштрафован на 200 миллионов

Генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре к чемпионату мира-2018 ПСО "Казань" будет оштрафован на 200 миллионов рублей. В Самаре идет строительство 45-тысячной арены, которая примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов турнира. В начале октября на заседании совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ министр спорта страны Павел Колобков сообщил, что имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре и в отношении подрядчика применены штрафные санкции.

Как утверждает "Р-Спорт", ПСО "Казань" будет оштрафовано на сумму порядка 200 миллионов рублей за неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ. При этом заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин" не располагает информацией о наложении штрафа на подрядчика.

– Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола, – пояснил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. – На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы – и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс – время. Сейчас самое сложное позади. На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Как только будет завершен процесс раскружаливания, дело пойдет быстрее. Готовность стадиона "Самара Арена" на сегодня составляет 70 процентов. Отставание от графика есть, но оно объяснимо. Мы совместно с подрядчиком приложим максимум усилий для того, чтобы работы были завершены до конца 2017 года.

– Со своей стороны мы рассчитываем, что строительная готовность стадиона будет обеспечена в соответствии с государственным контрактом в конце декабря 2017 года, – подчеркнул генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.