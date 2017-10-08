Подопечный Слуцкого Грощицки - в "старте" Польши на матч с Черногорией

Стали известны составы Польши и Черногории на матч отборочного турнира ЧМ-2018. С первых минут на поле появится польский хавбек Камиль Грощицки, выступающий в "Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого.
Черногорию с капитанской повязкой на поле выведет нападающий московского "Динамо" Фатош Бечирай. В запасе поляков остался Мачей Рыбус из "Локомотива", а у черногорцев встречу на скамейке запасных начнет Лука Джорджевич из тульского "Арсенала".
Полностью составы выглядят следующим образом:
Польша: Щенсны - Пищек, Глик, Паздань, Бережински - Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Мачински, Грощицки - Левандовски.
Запасные - Скорупски, Фабяньски, Ционек, Гуральски, Макушевски, Вольски, Рыбус, Стемпиньски, Вшолек, Кендзера, Кондзер.
Черногория: Петкович - Стойкович, Климента, Миюшкович, Томашевич - Шчекич, Вукчевич - Янкович, Иванич, Йовович - Бечирай.
Запасные - Божович, Миятович, Савичевич, Мугоша, Джорджевич, Кояшевич, Хакшабанович, Шимич, Марушич.
Матч Польша - Черногория начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.
- Леонид Слуцкий
- Лука Джорджевич
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Черногории (Футбол)
- Мачей Рыбус
- Фатош Бечирай
- Камиль Грощицки