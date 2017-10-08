Подопечный Слуцкого Грощицки - в "старте" Польши на матч с Черногорией

Стали известны составы Польши и Черногории на матч отборочного турнира ЧМ-2018. С первых минут на поле появится польский хавбек Камиль Грощицки, выступающий в "Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого.

Черногорию с капитанской повязкой на поле выведет нападающий московского "Динамо" Фатош Бечирай. В запасе поляков остался Мачей Рыбус из "Локомотива", а у черногорцев встречу на скамейке запасных начнет Лука Джорджевич из тульского "Арсенала".

Полностью составы выглядят следующим образом:

Польша: Щенсны - Пищек, Глик, Паздань, Бережински - Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Мачински, Грощицки - Левандовски.

Запасные - Скорупски, Фабяньски, Ционек, Гуральски, Макушевски, Вольски, Рыбус, Стемпиньски, Вшолек, Кендзера, Кондзер.

Черногория: Петкович - Стойкович, Климента, Миюшкович, Томашевич - Шчекич, Вукчевич - Янкович, Иванич, Йовович - Бечирай.

Запасные - Божович, Миятович, Савичевич, Мугоша, Джорджевич, Кояшевич, Хакшабанович, Шимич, Марушич.

Матч Польша - Черногория начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.