В Министерстве спорта Московской области отметили, что на Кубке конфедераций-2017 в Москве принимали участие более 500 волонтеров из Московской области. Также там добавили, что подготовка подмосковных волонтеров к чемпионату мира-2018 завершится к маю.



- К маю 2018 года завершится подготовка волонтерского корпуса. На Кубке конфедераций 2017 в Москве принимали участие более 500 волонтеров из Московской области. В 2018 году их число увеличится, к волонтерам города организатора - Москвы присоединятся спортивные волонтеры Московской области, которые гостеприимно встретят команды-участницы чемпионата, разместившиеся на тренировочных базах области - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта Московской области.